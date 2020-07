23enne annega nel lago di Como per salvare l'amico. L'ultimo messaggio: "Mamma tutto bene" (Di lunedì 27 luglio 2020) Si sono tuffati insieme nel lago di Como, poi il suo amico si è sentito male e lui, nel tentativo di aiutarlo, è annegato pochi minuti dopo. Sarebbe morto così Patrizio Antonio Catena, 23enne di Pozzo d’Adda, in provincia di Milano.Si legge sul Messaggero:Patrizio stava nuotando con Antonio Crosera, 25enne di Giussano. A un certo punto lui comincia ad annaspare, forse un malore e dalla riva si tuffa in acqua Edo Gilardoni, campione di casa di triathlon, che riesce a trascinarlo al sicuro all’asciutto. Appena Antonio si riprende comincia a chiedere dell’amico, urla, vuole sapere dove sta: «Dov’è finito il mio amico? Dov’è lui? Era vicino a me, perché adesso non c’è?». ... Leggi su huffingtonpost

