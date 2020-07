"100mila euro di anticipo". Capito, Rocco Casalino? Come passa all'incasso, roba da non credere (Di lunedì 27 luglio 2020) Un lauto anticipo da 100mila euro per la biografia dell'ex-Grande Fratello Rocco Casalino, divenuto portavoce del presidente del Consiglio dei Ministri. La notizia, comparsa sul sito Dagospia e corredata da foto della coppia in una località balneare, non trova tuttavia conferme presso Mondadori Editore, presso il quale dovrebbe essere pubblicata l'opera. Anche se ridotta, una discreta somma di denaro potrebbe comunque far comodo al compagno cubano di Casalino, Jose Carlos Alvarez, segnalato all'antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti attraverso il conto corrente di Casalino. Il portavoce di Giuseppe Conte, ieri, ha tenuto a precisare che il compagno è «una vittima del trading online», che ha provocato un ... Leggi su liberoquotidiano

