Zenit vince Coppa di Russia ma Ivanovic… rompe il trofeo durante la festa (Di domenica 26 luglio 2020) Lo Zenit San Pietroburgo festeggia anche la Coppa di Russia. Dopo aver vinto il campionato, al club russo basta un gol di Dzyuba, per altro su rigore, per alzare al cielo un altro trofeo. Peccato, però, che la festa sia stata subito rovinata, solo in parte, da un piccolo incidente. Il capitano Ivanovic, infatti, si è lasciato scappare il premio che, cadendo a terra, si è rotto.Zenit campione: Ivanovic rompe la Coppacaption id="attachment 997471" align="alignnone" width="358" Zenit Ivanovic (twitter)/captionLe immagini della festa, e del misfatto, stanno facendo il giro del web. Nel pieno dei festeggiamenti, lo Zenit per "mano" del capitano Ivanovic, ha distrutto la ... Leggi su itasportpress

SkySport : Lo Zenit vince la Coppa di Russia, ma il trofeo fa una brutta fine. VIDEO - Rinissimo : RT @michgazz: Lo Zenit vince la Coppa di Russia ma... distrugge la coppa! - peppesindoni : RT @michgazz: Lo Zenit vince la Coppa di Russia ma... distrugge la coppa! - marcoconterio : Settimana al top per lo #Zenit che dopo la Premier russa, acquista #Lovren dal #LFC e vince anche la Coppa oggi col… - drunkside41 : RT @michgazz: Lo Zenit vince la Coppa di Russia ma... distrugge la coppa! -