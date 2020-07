Zanardi: medici al lavoro per stabilizzare le condizioni cliniche dell’ex pilota (Di domenica 26 luglio 2020) La seconda notte di Alex Zanardi nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano è trascorsa con i medici che continuano a lavorare per la stabilizzazione delle sue condizioni cliniche Leggi su firenzepost

Il ricovero in terapia intensiva venerdì scorso, quando durante la neuro-riabilitazione, le condizioni del campione paraolimpico erano tornate di nuovo instabili Zanardi trasferito in terapia intensiv ...

