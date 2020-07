Yari Carrisi innamorato. Ecco chi è la fidanzata del figlio di Al Bano (Di domenica 26 luglio 2020) Yari Carrisi e la fidanzata sono stati avvistati ad Ischia. Yari è tra i figli di Al Bano e Romina Power più schivo e riservato. Non ha un ottimo feeling con la telecamera. Ottimo musicista, raramente fa parlare di sé. Eppure ha composto pezzi per artisti eccellenti, quali, solo per citarne uno, Jovanotti. Stavolta però si parla di lui non per la carriera: impazza il gossip sul suo nuovo flirt. Di lui si sa che è nato il 21 aprile 1973 a Cellino San Marco. E’ qui che vive e ha trascorso la quarantena insieme alla madre, Romina Power, con la quale ha un bellissimo rapporto. Le passioni del musicista e autore Con la madre Romina Power condivide diverse passioni: quella per la musica, per la filosofia e la cultura orientale, in particolare la cultura ... Leggi su pianetadonne.blog

