Xbox Series X: nuova foto del controller? (Di domenica 26 luglio 2020) Spunta in rete un presunto nuovo scatto della versione bianca del controller di Xbox Series X. Ve la mostriamo in questa news Si sa: i mesi che ci separano dal debutto sul mercato della prossima generazione di console casalinghe sono (e continueranno ad esserlo, con ogni probabilità) pieno di voci di corridoio e immagini rubate quà e là. Tutto per deliziare la curiosità dei fan e far salire l’hype in merito. L’ultima foto, della lunga serie di scatti non ufficiali, arriva poche ore fa ed ha come oggetto il controller di Xbox Series X. Andiamo a vederla in basso. Ecco la presunta nuova foto del controller di Xbox Series X Il profilo Twitter ... Leggi su tuttotek

CrossfireX: il trailer mostrato girava su PC e non su Xbox Series X Tom's Hardware Italia Xbox Series X: nuova foto del controller?

Xbox Series X, Halo Infinite è il gioco più visto dell'evento, STALKER 2 secondo 0

Halo Infinite è stato il gioco più visto dell'evento dedicato ai titoli first party per Xbox Series X, ma la grande sorpresa è il secondo posto di STALKER 2. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 26/07/2020 H ...

