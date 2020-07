William e Harry, paura per il fratello: “Accecato dalla lussuria per Meghan” (Di domenica 26 luglio 2020) Lite o allontanamento tra William e Harry? I due figli di Lady Diana e del principe Carlo oggi sono più lontani che mai, una situazione che fa discutere i tabloid inglesi e i giornali di tutto il mondo. Secondo un’ultimissima news, però, il marito di Kate Middleton sarebbe seriamente preoccupato per il fratello minore, che secondo lui sarebbe manipolato dalla moglie. Ecco le ultime dichiarazioni a tale proposito. William preoccupato per Harry: “Hanno sempre cercato di sfruttarli” La decisione di Harry e Meghan Markle di abbandonare la Famiglia Reale ha sconvolto tutti: dalla Regina Elisabetta ai sudditi del Regno Unito, per finire con milioni di fan sparsi nel mondo. Una scelta incomprensibile per molti, ... Leggi su velvetgossip

