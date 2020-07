Wesel (Germania) – Aereo si schianta su edificio: morti e feriti (Di domenica 26 luglio 2020) Finora non sono state rese note le informazioni sul motivo dello schianto. Nella giornata di ieri un piccolo Aereo si è schiantato contro un edificio nella zona residenziale della città tedesca di Wesel, in Nordreno-Vestfalia. In seguito all’episodio alcune persone sono state ferite, tra cui un bambino. Inoltre, secondo il portale, almeno tre persone sono … Leggi su periodicodaily

