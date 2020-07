Vucinic: «Ho avuto il Covid, sono stato ricoverato per tre giorni, ho avuto paura» (Di domenica 26 luglio 2020) In un’intervista al Corriere dello Sport, Mirko Vucinic racconta di avere avuto il Covid e di aver temuto per la sua vita. «Ero in Montenegro, a Podgorica, ho sentito un po’ di alterazione: avevo la febbre a 38,2. Niente di che. Nei giorni successivi la temperatura è calata, per cui ero abbastanza tranquillo ma visto il periodo ho preferito fare il tampone: era positivo. Non l’ho presa bene, sinceramente. Con tanta gente che muore, anche nel mio Paese dove la situazione è abbastanza allarmante, ero preoccupato. Mi sembrava tutto strano: non avevo sintomi così gravi, eppure mi hanno ricoverato in ospedale nel reparto Covid». Tre giorni di ricovero. «E quando mi hanno dimesso ho cominciato la ... Leggi su ilnapolista

