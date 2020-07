Vrenna: “L’obiettivo è la salvezza magari non all’ultima giornata, Stroppa resta” (Di domenica 26 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha commentato la promozione in Serie A degli squali dopo appena due anni. Queste le parole del numero uno rossoblu: “Domani torneremo in campo, non abbiamo avuto tanto tempo per goderci questa promozione. Questa è una vittoria della squadra, dell’allenatore e, se mi permettete, anche della nostra società. Il segreto è la grandissima passione che ci lega a questa squadra e a questa piazza. Noi ci mettiamo il 110%, sempre e comunque. Stroppa? Ha un contratto con noi e farà lui la Serie A. L’obiettivo è conquistare la salvezza, speriamo però di riuscirci con qualche giornata d’anticipo questa volta.” Foto: sito ufficiale Crotone L'articolo Vrenna: ... Leggi su alfredopedulla

