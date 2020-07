Visibilio a Bologna, in piazza sul maxischermo parte un film porno. Tutto reale: la reazione sorprendente di un'anziana (Di domenica 26 luglio 2020) Una bravata costata cara. A Bologna, durante "Sotto le stelle del cinema", è partito sul maxischermo di piazza Maggiore un film porno. A lanciare l'allarme, presa dal panico, un'anziana bolognese che alle 2 di notte ha fermato una pattuglia dei carabinieri in via IV novembre. I carabinieri, increduli alla notizia, hanno immediatamente interrotto la proiezione. Non ci è voluto molto prima che il responsabile venisse trovato. Il ventiquattrenne, in compagnia di una decina di amici, era seduto in fondo alla fila di sedie e si stava godendo la pellicola. Esulta meno ora invece che si trova a dover pagare una sanzione da 5000 euro per "atti contrari alla pubblica decenza”. E così Carlo Ferretti, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Visibilio Bologna IL PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA - LA FAVOLA DELL'IMPERATORE AUGUSTUS, L'UOMO PROMOZIONE ARRIVATO DALLA... Tutto Lega Pro Correva l’anno 1957: il Genoa conquista il suo primo successo al Ferraris contro la Spal

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il bilancio del Genoa alla fine dell’anno solare 1956 non si poteva certo definire esaltante: la doppia sconfitta nella duplice trasferta ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il bilancio del Genoa alla fine dell’anno solare 1956 non si poteva certo definire esaltante: la doppia sconfitta nella duplice trasferta ...