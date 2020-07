Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno di fila. I nuovi casi sono 74 (Di domenica 26 luglio 2020) nessun decesso da coronaVirus per il terzo giorno consecutivo in . Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia ... Leggi su leggo

