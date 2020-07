Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74 (Di domenica 26 luglio 2020) nessun decesso da coronaVirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in... Leggi su ilmattino

