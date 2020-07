Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74 (Di domenica 26 luglio 2020) nessun decesso da coronaVirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in... Leggi su ilmattino

TeresaBellanova : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in Lombardia non sono state registrate vittime da Covid-19. Finalmente un… - Riccardo72R : @AieieBrazov3 @Antotwitto @DSantanche Regione Lombardia, con la delibera dell'8 marzo, ha consentito l'invio dagli… - gianppaolo : la pioggia dei giorni scorsi ha finalmente vinto il virus anche in Lombardia - MissMoaning : @meteorologo777 scusami ti chiedo un parere sincero sono in Lombardia ho perso il lavoro per il covid e forse non n… - angeleri_mauro : RT @sologiuma: @laura_maffi Quando un buffone va in giro x l'italia a dare spettacolo snz mascherina e distanze a dire ke il governo permet… -