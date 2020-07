Virus, come si spiegano i dati italiani (buoni) rispetto a quelli di altri Paesi?| La mappa (Di domenica 26 luglio 2020) Crisanti (Università di Padova): «Forse non facciamo i test alle persone giuste: bisogna concentrarsi sui luoghi della movida estiva e tracciare chi arriva dall’estero» Leggi su corriere

TizianaFerrario : lo sconvolgente reportage del NYTimes su come il virus si sta diffondendo lungo il Rio delle Amazzoni massacrando l… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Italia sarà seconda ondata di contagi come in Spagna? “Tutto è possibile, virus imprevedibili. Chi… - matteosalvinimi : MURELLI: 'NON SAPETE COME MANTENERE LA POLTRONA, ALLORA IMPORTATE IL VIRUS' #vociitaliane ??VIDEO COMPLETO??… - AndreaPorretti2 : Il virus permane e si fortifica con lo sporco delle case di coloro che debbono lavorare in due per fare uno stipend… - PaolinoNapolit7 : #Burioni : 'il Virus è Pronto a ripartite ,.come in Spagna' Il Virus è pronto ??????. Tuuu ....tu.tu ???????????? Pront… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus come Virus, il vescovo ortodosso russo Hilarion si offre come cavia: proverà il vaccino anti-Covid su se stesso Il Messaggero Lopalco risponde al razzismo dei sovranisti: "Il virus non è portato dai migranti con i barconi"

"Non mi piace la polemica. Ma mi sento in obbligo" di rispondere a chi mi "ha accusato di aver abbandonato il sacro furore della scienza per buttarla in politica, solo perché mi sono permesso di dire ...

Primo caso sospetto di Covid in Corea del Nord: "Il virus portato da un disertore tornato dal Sud"

La Corea del Nord ha individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19. Lo ha reso noto l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita dalla Corea del Nord tre anni fa e rientrata lo ...

"Non mi piace la polemica. Ma mi sento in obbligo" di rispondere a chi mi "ha accusato di aver abbandonato il sacro furore della scienza per buttarla in politica, solo perché mi sono permesso di dire ...La Corea del Nord ha individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19. Lo ha reso noto l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita dalla Corea del Nord tre anni fa e rientrata lo ...