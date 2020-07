Vino richiamato dal Ministero della Salute: rilevata la presenza di ocratossina A oltre ai limiti [NOME e LOTTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Vino richiamato dal Ministero della Salute: l’avviso è relativo a un LOTTO di fragolino rosso, una bevanda aromatizzata a base di Vino, a marchio Gorghello per la presenza di ocratossina A oltre ai limiti. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 75 cl con il numero di LOTTO 90032. Il fragolino rosso richiamato è stato prodotto per l’azienda La Colombara Spa da Contri Spumanti Spa, nello stabilimento di via L. Corradini 30/A a Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona. Chiunque abbia acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.L'articolo Vino ... Leggi su meteoweb.eu

Come già detto, l’annuncio arriva direttamente dal Ministero della Salute che questa settimana, ha aggiunto alle varie allerte quella legata ad un lotto di vino aromatizzato. Vino ritirato dal mercato ...

