“Vietri in Scena”, martedì il concerto de “The Caponi Brothers” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – Penultimo appuntamento con la quinta edizione di “Vietri in scena”, la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno a Vietri sul Mare, voluta dal sindaco Giovanni De Simone, dall’assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo e diretta artisticamente dal maestro Luigi Avallone. La kermesse che si tiene alla Villa comunale, con il suo splendido panorama a picco sul mare, all’ingresso della cittadina costiera, vedrà martedì 28 luglio alle ore 21,00, esibirsi The Caponi Brothers – “Swing & Soda”, ovvero Domenico Tammaro – voce; Giuseppe Di Capua – piano; Gianfranco Campagnoli – tromba/flicorno; Tommaso Scannapieco – contrabbasso ... Leggi su anteprima24

