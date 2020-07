Via Ostiense, nuovo asfalto nel punto in cui morì Elena Aubry. La mamma: 'Hanno atteso la tragedia' (Di domenica 26 luglio 2020) 'Ecco la via Ostiense come non l'avete mai vista. Una strada importantissima, che abbiamo rimesso a nuovo, con lavori a regola d'arte che dureranno nel tempo '. Così Giuliana Di Pillo , presidente del ... Leggi su leggo

«Ecco la via Ostiense come non l'avete mai vista. Una strada importantissima, che abbiamo rimesso a nuovo, con lavori a regola d'arte che dureranno nel tempo». Così Giuliana Di Pillo, presidente del X ...

Ostiense, rifatta la strada dove morì Elena Aubry. La mamma: "Si è aspettata la tragedia"

Torna al centro delle cronache il tratto di via Ostiense di competenza del X Municipio dove poco più di due anni fa morì la giovane centaura Elena Aubry "per le maledette buche di Roma", come denuncia ...

Torna al centro delle cronache il tratto di via Ostiense di competenza del X Municipio dove poco più di due anni fa morì la giovane centaura Elena Aubry "per le maledette buche di Roma", come denuncia ...