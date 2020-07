Verona-Spal: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le probabili formazioni di Verona-Spal, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. Una sfida tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli scaligeri vogliono tornare alla vittoria dopo sette turni, cancellando l’imbarcata subita dalla Lazio, puntando il raggiungimento di 50 punti in campionato. I ferraresi hanno invece interrotto il filotto di sconfitte col pari interno col Torino e proveranno a centrare la vittoria per rendere meno amara la retrocessione da tempo già conseguita. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio, diretta tv in esclusiva su DAZN, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Verona – Squalificato ... Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - sportface2016 : #SerieA Le probabili formazioni di Verona-Spal, match della trentasettesima giornata - Taiga_1907 : RT @CR7_inside: .@Cristiano a marqué 22 buts et fait 5 assists en 17 matchs à domicile cette saison. ?? Napoli ????Verona ?? Spal ?? Bologn… - k_apolo_92 : Bologna 3 - 2 Lecce Caigilari 0 - 1 Udinese AS Roma 2 - 1 Fiorentina SPAL 2013 1 - 1 Torino Hellas Verona 1 - 5 SS… - zamethzulfik : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Bologna 3-2 Lecce Verona 1-5 Lazio Roma 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Udinese SPAL 1-1 Torino Juventus 2-0 Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Spal Hellas Verona-SPAL: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV RadioGoal24 Verona-Spal: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020

Le probabili formazioni di Verona-Spal, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. Una sfida tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli ...

Torino, i convocati per la Spal: tornano Izzo, Djidji e Lukic

Resa nota la lista dei 23 giocatori granata che prenderanno parte alla sfida contro la Spal questa sera alle 19.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la gara di stasera tornano a disposizione del ...

Le probabili formazioni di Verona-Spal, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. Una sfida tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli ...Resa nota la lista dei 23 giocatori granata che prenderanno parte alla sfida contro la Spal questa sera alle 19.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la gara di stasera tornano a disposizione del ...