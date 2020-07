Verona – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Verona – Lazio sono pronte a scendere in campo per la 36a giornata di Serie A in un incontro che ha poco da dire per quanto concerne la classifica, ma che può regalare tantissimo spettacolo. Verona – Lazio: Ultime dai campi Il Verona deve fare i conti con le assenze di Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla e Pazzini: Salcedo favorito su Di Carmine per un posto in attacco, con Pessina e Borini alle sue spalle. Faraoni e Lazovic saranno gli esterni, con Amrabat e Veloso interni. Davanti a Silvestri giocheranno invece Rrahmani, Gunter ed Empereur. Inzaghi deve ovviare alla squalifica di Lazzari, che sarà rimpiazzato da Marusic sulla fascia destra. In difesa Acerbi è a rischio forfait: spazio a Vavro assieme a Patric e Luiz Felipe. In attacco ... Leggi su giornal

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - didikpratomo19 : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA 22.05 Bologna vs Lecce 00.30 Verona vs Lazio 00.30 Roma vs Fiorentina 00.30 Cagliari vs Udinese 0… - blab_live : #SerieA #VeronaLazio: biancocelesti matematicamente in #UCL. Probabili formazioni, pronostico e variazioni… - Pattasak : @TRTurkbet Verona - Lazio Pattasak #Turkbet @MrCyber1903 @Betbaskan @Denizgltsry @birkaccc @ucgary12 - sportface2016 : #VeronaLazio: i diffidati biancocelesti, a rischio per la sfida contro il #Brescia -