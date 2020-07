Verona-Lazio, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Verona-Lazio, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Partita senza ormai particolari obiettivi di classifica se non quello di chiudere bene un campionato nel complesso molto positivo per entrambe seppur non eccezionale nell’ultima fase. Calcio d’inizio fissato alle ore 19.30 di domenica 26 luglio, chi avrà la meglio al Bentegodi? Verona-Lazio sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Luca Pellegrini. Leggi su sportface

laziopress : Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni - iguerrieribet : ???? Le singole di oggi, domenica 26 luglio 2020 Bologna - Lecce - laziopress : Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni • ?? LINK NELLE STORIE Scarica gratis l'app do… - LALAZIOMIA : Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni • - pasqualinipatri : Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni -