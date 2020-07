Verona-Lazio oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Il Verona ospita la Lazio nel 36° turno di Serie A 2019/2020. I gialloblu rappresentano uno scoglio importante per una squadra ancora convalescente come quella di Inzaghi ha quanto meno messo in cassaforte il posto in Champions League. Nella sfida d’andata fu 0-0 con i veneti capaci di fermare sul pareggio quella che era un compagine lanciatissima. L’appuntamento è fissato per le ore 19.30 di domenica 26 luglio, diretta televisiva su Sky Sport 1HD e diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

OdeonZ__ : Inzaghi, nuova rincorsa, con Zoff nel mirino... 'Ma a Verona in 4 non al massimo' - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Verona Lazio tv streaming? Le info utili: Dove vedere Verona Lazio tv strea… - laziopress : GdS | Amrabat e Veloso contro Luis Alberto e Milinkovic: Verona-Lazio si decide in mezzo - LazionewsEu : #VeronaLazio, tutto passa dal centrocampo: la sfida delle coppie - pasqualinipatri : GdS | Amrabat e Veloso contro Luis Alberto e Milinkovic: Verona-Lazio si decide in mezzo -