Verona Lazio, i convocati di Inzaghi: Acerbi ce la fa (Di domenica 26 luglio 2020) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Verona Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di oggi contro il Verona. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro;Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

