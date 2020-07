Veicolo ribaltato, chiuso e poi riaperto tratto della Siena-Bettolle (Di domenica 26 luglio 2020) Sulla strada statale 715 " Siena-Bettolle " è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Bettolle a causa di Veicolo ribaltato a Rapolano Terme , in provincia di Siena. Il ... Leggi su lanazione

Siena, 26 luglio 2020 - Sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle” è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Bettolle a causa di veicolo ribaltato a Rapolano Terme, in provincia ...Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” è temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Orte a causa di un incidente a Narni, in provincia di Terni. L’incidente, su cui sono in corso acce ...