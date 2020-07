Valentino: «Maceratini fu protagonista autentico della destra. La fondazione An lo ricorderà come merita» (Di domenica 26 luglio 2020) «Ho mille pensieri che mi corrono nella mente, in questo momento. Ricordi di una vita». Giuseppe Valentino, al telefono, non riesce a celare la commozione per la morte di Giulio Maceratini. Il presidente della fondazione Alleanza nazionale avrebbe tanti episodi e momenti da ricordare dell’esponente di Msi e An, morto ieri notte a Roma, a 82 anni, dopo una lunga malattia. Avvocato Valentino, lei ha avuto modo di conoscere Maceratini come collega prima ancora che come politico. Che ricordo ha? Il ricordo professionale è legato ai miei inizi da avvocato. Ero studente universitario e Giulio era un giovanissimo consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Invitò un gruppo di giovani che avevano già ... Leggi su secoloditalia

