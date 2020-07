Valentina Ferragni, è ufficiale: ha ‘sconfitto’ Chiara. Vestitino, scollatura estrema, regalo (Di domenica 26 luglio 2020) La piccola di casa Ferragni continua a farsi sempre più strada nel campo del fashion business, aiutata non solo dalla sorella Chiara ma anche dal fidanzato Luca Vezil, modello e blogger affermato. Lo dicono i tre milioni e mezzo di follower che seguono Valentina Ferragni sul suo profilo Instagram ai quali la ventisettenne racconta ogni giorno qualcosa della sua vita: la sua quotidianità, i suoi successi lavorativi, la sua storia d’amore con il bel fidanzato ed i momenti trascorsi in famiglia. Non mancano, ovviamente, scatti che la ritraggono mentre sfoggia dei look molto eleganti ed alla moda, considerando che sono molti i brand che fanno a gara per vestirla. Valentina, classe 1992, è diventata una vera e propria icona di stile per la sua disarmante bellezza acqua e sapone ... Leggi su tuttivip

rosesforcory : Quanto è bella Valentina Ferragni mi viene da piangere ?? - Juuliaan_ : Valentina > Chiara Ferragni - ineffabjle : ma quanto è bella Valentina Ferragni? ???? - ichooselouist : comunque ce ne vuole per dire che valentina ferragni è grassa...ma che standard di bellezza contorti e malati avete? - lyayrya : @FVLMINE sul fianco amoo, dove ce l’ha anche valentina ferragni -

