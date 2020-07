Vacanze, un italiano su quattro ci ha rinunciato: l’indagine di Coldiretti (Di domenica 26 luglio 2020) Un italiano su quattro ha deciso di rinunciare alle Vacanze per questa stagione: l’indagine di Coldiretti mette in luce dati preoccupanti Gli effetti del coronavirus sugli italiani, sia in termini economici che di paura, sono evidenti. La Coldiretti ha infatti condotto un’indagine su quelle che sono e saranno le Vacanze estive alle quali un italiano … L'articolo Vacanze, un italiano su quattro ci ha rinunciato: l’indagine di Coldiretti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ihatefaceb : Cibo italiano, musica italiana, vacanze italiane, PERSINO IL VIRUS ITALIANO...questi sovranisti da operetta perdono… - Sipuofare24 : Fare un cammino è un modo intelligente e sano per passare al meglio le vacanze. E da quest'anno potrete farlo anche… - mento_vi : @dukana2 Caro #Salvini, se dobbiamo mangiare e fare vacanze tutto italiano, allora anche banche e fisco dwve essere… - Route__24 : @DokoArdit @massimozampini Io vivo in albania, ho l'azienda qui e i passi sono tanti da fare. In grecia parlano anc… - massimolopo : RT @RapportoCoop: Un italiano su 6 rinuncia alle vacanze per le difficoltà economiche o le incertezze del periodo ?? ?? #estatepostcovid ht… -

In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività ... con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Viabilità Italia, al Ministero degli ...

Campeggiare tra i vigneti più belli d’Italia: dove si può fare

Tra le varie tendenze di viaggio di questa estate ci sono i camper. Meravigliose “case trasportabili” che consentono spostamenti on the road. Un modalità di esplorazione che sta davvero prendendo pied ...

