Usa, Trump: 'Monitoriamo uragani alle Hawaii e in Texas' (Di domenica 26 luglio 2020) 'La mia amministrazione sta monitorando da vicino l'uragano Douglas al largo delle Hawaii e l'uragano Hanna , con venti fino a 145 chilometri orari,, che ora è arrivato in Texas'. Lo scrive su Twitter ... Leggi su tgcom24.mediaset

"La mia amministrazione sta monitorando da vicino l'uragano Douglas al largo delle Hawaii e l'uragano Hanna (con venti fino a 145 chilometri orari), che ora è arrivato in Texas". Lo scrive su Twitter ...

"La mia amministrazione sta monitorando da vicino l'uragano Douglas al largo delle Hawaii e l'uragano Hanna (con venti fino a 145 chilometri orari), che ora è arrivato in Texas". Lo scrive su Twitter ...