Usa: La Russia fornisce armi ai ribelli Libici (Di domenica 26 luglio 2020) La Russia continua a fornire una vasta gamma di armi ai ribelli Libici, tra cui aerei da combattimento, missili per la difesa aerea, mine terrestri e veicoli blindati attraverso il gruppo mercenario “Wagner Group” appoggiato dallo stato, ha comunicato venerdì il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il Pentagono pubblica fotografie satellitari che mostrano attrezzature militari Wagner Supplies “in prima linea” nel conflitto libico a Sirte. Le foto mostrano aerei da carico russi tra cui IL-76, aerei da combattimento, veicoli per il lancio di missili SA-22, camion pesanti e un veicolo corazzato resistente alle mine, a Sirte e al campo d’aviazione di Al-Khadim a est di Bengasi, ha affermato il Pentagono. Il direttore generale delle operazioni del comando USA degli Stati ... Leggi su databaseitalia

OCCRP : Nepal????> India???? > Thailand???? > Russia???? > Spain???? > Brazil???? > Bolivia???? > Peru???? > Ecuador???? > Colombia???? > Panam… - danilo_marcelli : @RottoMeso Malati per 1mln di abitanti: Italia 3892, USA 12995, Brasile 11626, UK 4603, Russia 5635. Questi sono i… - 20ginger09 : RT @danilo_marcelli: @robersperanza Nella triste classifica dei contagiati, all'inizio eravamo al primo posto nel mondo. Ora siamo al 14°:… - RadioItaliaIRIB : Turchia: si' agli S300 Russia: no alle pressioni USA - marchesaangely : RT @riktroiani: Buttafuoco: 'Questo continuo terrorizzare costringe l'Italia in ginocchio. Non facciamo entratre dagli Usa, dalla Russia, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Russia L'Artico si surriscalda. Ecco la strategia Usa per contrastare la Russia Formiche.net Perché sono folli le ansie dei mercati sull’inflazione imminente negli Usa

Russia, Cina e mondo islamico si chiusero invece a riccio, arrivando in Cina a distruggere la flotta che aveva scoperto l’America prima di Colombo e nel mondo islamico a proibire la stampa di ...

Tutte le ultime sgasate fra Usa e Ue sul Nord Stream 2

Che cosa succede fra Usa e Germania sul gasdotto Nord Stream 2. Continuano le tensioni fra Stati Uniti e Germania. Oggetto del contendere? Il gasdotto Nord Stream 2. Ecco le ultime novità. In un appro ...

Russia, Cina e mondo islamico si chiusero invece a riccio, arrivando in Cina a distruggere la flotta che aveva scoperto l’America prima di Colombo e nel mondo islamico a proibire la stampa di ...Che cosa succede fra Usa e Germania sul gasdotto Nord Stream 2. Continuano le tensioni fra Stati Uniti e Germania. Oggetto del contendere? Il gasdotto Nord Stream 2. Ecco le ultime novità. In un appro ...