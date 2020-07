Usa, la rivolta di Seattle contro gli agenti federali: scontri. 45 arresti, 21 poliziotti feriti (Di domenica 26 luglio 2020) Pietre, bottiglie, petardi ed altri esplosivi contro gli agenti. La protesta pacifica di migliaia di manifestanti a Seattle, contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, si è trasformata in una vera e propria “rivolta”, come l’hanno definita le stesse autorità. Almeno 45 persone sono finite in manette, mentre sono 21 gli agenti feriti, di cui almeno uno raggiunto da un esplosivo alla gamba e ricoverato in ospedale. Continuano quindi le tensioni nella città dopo che il primo luglio scorso la polizia ha sgombrato la zona che settimane prima il movimento nato per la protesta contro l’uccisione di George Floyd a fine maggio aveva occupato, la cosiddetta Capital Hill Autonomous ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Si è trasformata in una vera e propria "rivolta", nelle parole delle stesse autorità, la protesta di ieri a Seattle contro il razzismo e l'uso eccessivo della forza da parte de ...

