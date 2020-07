Una Vita, anticipazioni dal 27 luglio all’1 agosto: il dramma di Agustina (Di domenica 26 luglio 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 27 luglio all’1 agosto. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap iberica, durante la settimana in onda su Canale 5 dalle 14.10? Il medico dice ad Agustina che il suo stato di salute è preoccupante. La donna si confida con Ursula, che la manipola a tal punto da indurla al suicidio. Cinta desidera rendere pubblico il legame con Emilio. Felicia, laArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 27 luglio all’1 agosto: il dramma di Agustina dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

