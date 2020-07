Una prostituta peruviana, un cameriere romano e chissà quanti altri continuano a lavorare seppure infetti dal virus (Di domenica 26 luglio 2020) Non si può chiedere agli italiani di non fare sesso a pagamento – se no, che latin lover sarebbero? – né ai ristoratori di controllare la febbre dei dipendenti. Chi ha bisogno di lavorare non si reca in ospedale. Coi soldi dell’Europa istituiamo un fondo per chi non si fa scrupolo di infettare gli altri. Una cassa integrazione per quelli che “è più importante il denaro della vita”. Durante la degenza continueranno a percepire il contributo pari al reddito del lavoro. Evitiamo di vanificare tutti i benefici ottenuti grazie a tanti sacrifici. Infatti, In tutto il paese stanno risorgendo focolai di contagio. Come le ville dei Casamonica e i beni illecitamente accumulati dalla mafia, ora le procure confiscano le caserme La magistratura ne ha chiusa una a Piacenza per esagerata corruzione. La ... Leggi su ildenaro

Non si può chiedere agli italiani di non fare sesso a pagamento – se no, che latin lover sarebbero? – né ai ristoratori di controllare la febbre dei dipendenti. Chi ha bisogno di lavorare non si reca ...

