Una badante romena ha denunciato uno stupro di gruppo a Bologna (Di domenica 26 luglio 2020) AGI - Una badante romena di 40 anni avrebbe subito uno stupro di gruppo in un'officina di Bologna nella notte tra giovedì e venerdì: a riferirlo Il Resto del Carlino. La donna, secondo quanto ricostruito dal quotidiano, venerdì mattina si è rivolta alla Polizia che ora sta indagando sulla denuncia di violenza sessuale e sequestro di persona. L'aggressione sarebbe avvenuta alla Bolognina a partire dalle 22 di giovedì quando, uscendo da un bar, la donna sarebbe stata avvicinata, nel tragitto verso casa, da un'auto con cinque uomini a bordo. I cinque - italiani, romeni e albanesi uno dei quali conoscente della donna - l'avrebbero costretta a salire sul veicolo per poi dirigersi verso una vicina officina al cui interno si sarebbe consumata la violenza. Dopo averla ... Leggi su agi

AGI - Una badante romena di 40 anni avrebbe subito uno stupro di gruppo in un'officina di Bologna nella notte tra giovedì e venerdì: a riferirlo Il Resto del Carlino. La donna, secondo quanto ricostru ...