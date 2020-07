"Un tentativo infame". Becchi fuori dai denti, quel pesante sospetto che aleggia sulla Lega e l'inchiesta contro Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) Paolo Becchi non resiste alle accuse che stanno travolgendo il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e con un cinguettio al vetriolo racconta la sua versione dei fatti. "Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo 'arco costituzionale' contro la Lega è infame. La Lega resta in tutti i sondaggi il primo partito in Italia". Un sospetto, quello dell'editorialista di Libero, che fa eco a quanto già denunciato dal leader della Lega. L'ex ministro non ha infatti potuto fare a meno di notare la vicinanza alle Regionali con l'inchiesta che vede Fontana indagato per i camici ... Leggi su liberoquotidiano

marcellosantell : RT @pbecchi: Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo „arco co… - EugenioDella : RT @pbecchi: Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo „arco co… - _fiorucci : RT @pbecchi: Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo „arco co… - DianaS36 : RT @pbecchi: Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo „arco co… - Sagitta11232071 : RT @pbecchi: Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo „arco co… -

Ultime Notizie dalla rete : tentativo infame Sengoku Lord in Nagoya 2020 - Report NJPW - Evil vs Takahashi The Shield Of Wrestling Cinema America, insulti social dopo l'aggressione: Carocci finisce sotto scorta

«Chi canta in Questura è un infame di natura». L'aggressione fisica al leader ... in cui milita L.R., classe 1987, denunciato per aver tentato di strangolare Carocci, sabato scorso, a Trastevere.

Le leggende metropolitane sulla peste

Non solo la peste non è mai scomparsa, ma le sue epidemie hanno lasciato tracce permanenti nella nostra cultura. Tra queste ci sono anche le leggende metropolitane Che la peste non fosse mai scomparsa ...

«Chi canta in Questura è un infame di natura». L'aggressione fisica al leader ... in cui milita L.R., classe 1987, denunciato per aver tentato di strangolare Carocci, sabato scorso, a Trastevere.Non solo la peste non è mai scomparsa, ma le sue epidemie hanno lasciato tracce permanenti nella nostra cultura. Tra queste ci sono anche le leggende metropolitane Che la peste non fosse mai scomparsa ...