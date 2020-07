Un robot che scrive (Di domenica 26 luglio 2020) Milano. Da poco meno di dieci giorni, sui blog e sugli account social degli esperti di intelligenza artificiale è tutto un susseguirsi di iperboli: “Mindblowing”, “shocked”, “incredible”. La settimana scorsa OpenAI, l’azienda di intelligenza artificiale a cui partecipano, tra gli altri, Elon Musk, P Leggi su ilfoglio

La settimana scorsa OpenAI, l’azienda di intelligenza artificiale a cui partecipano, tra gli altri, Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, ha reso disponibile ad alcuni programmatori il suo ultimo ...

Nessuno lo opera perché è troppo grasso: la svolta al Pascale

C'è voluta quasi un'ora per posizionare il paziente sul letto operatorio, letto ovviamente non conforme al suo peso e che ha necessitato quindi di supporti speciali. Una volta attaccato ai bracci del ...

