Un Posto al Sole le anticipazioni dal 27 al 31 luglio: la puntata di oggi (Di lunedì 27 luglio 2020) Un Posto Al Sole anticipazioni puntate in onda su Rai 3 da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio. In onda dal 1996 dopo 5485 puntate all’attivo solo il Covid-19 è riuscito a rallentare (non fermare) la corsa di Un Posto al Sole che dopo una lunga pausa forzata è tornata in onda in piena estate con un ciclo di nuovi episodi girati post lockdown. Appuntamento fisso di Rai 3 nello spazio prima della prima serata. A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal 27 al 31 luglio, su Rai 3 alle 20:45 circa. Le anticipazioni della settimana puntata del 27 luglio Mentre la caccia a Tregara ... Leggi su dituttounpop

Titty66Santa : È DA 9 anni che ve lo mettiamo a quel posto dove non batte il sole #JuventusSampdoria CAMPIONI D’Italia siamo noi - FrancescaLupo15 : @GreenVanilLaura Stavo generalizzando, vivo al Sud e vedo molte persone che cercano di barcamenarsi qua e là. Se in… - weedandLouisT : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - al3sxja : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - Voormas : @SimoDeMeuron @demotivatrice10 ...le vado a dire di levare mano e le cerco le repliche di Un Posto Al Sole sul computer? -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Super Lukaku e il solito Sanchez: l'Inter si riprende il 2° posto. Il Genoa adesso trema

Seconda e con il maggior bottino di punti dopo il Triplete, al pari di Leonardo. L’Inter di Conte passa a Genova, scavalca l’Atalanta (76 punti a 75) e a -4 costringe la Juve a vincere domani contro l ...

Cristina Giordana: «Facebook vieta che mio figlio, morto a 22 anni, resti vivo»

Ha un bell’invocare, il maestro Bepi De Marzi, nel suo canto straziante: «Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso, lascialo andar ...

Seconda e con il maggior bottino di punti dopo il Triplete, al pari di Leonardo. L’Inter di Conte passa a Genova, scavalca l’Atalanta (76 punti a 75) e a -4 costringe la Juve a vincere domani contro l ...Ha un bell’invocare, il maestro Bepi De Marzi, nel suo canto straziante: «Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso, lascialo andar ...