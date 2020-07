Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Susanna in crisi (Di domenica 26 luglio 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 27 al 31 luglio 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi in onda su Rai 3 dalle 20.40 circa? Dopo essere stata coinvolta con il magistrato Nicotera nell’attentato organizzato dal clan di Tregara, Susanna guarda Eugenio con occhi diversi. Anche per lui sarà lo stesso? La caccia al boss Mariano Tregara prosegue. Aumentano l’empatia e la sintonia fra Susanna edArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Virus, stretta a Salerno: «Io senza mascherina perché stavo bevendo: non pagherò la multa da 1000 euro»

Non potevano che scattare a Salerno, la città del governatore, le prime tre multe per il mancato uso della mascherina. Appena una manciata d'ore dopo il varo dell'ordinanza firmata da De Luca in cui l ...

Lazio, un bel Ciro con la Champions: a Verona, tutti per Immobile. Deve vincere la Scarpa d'Oro

Ciro per tutti, tutti per Ciro. Una volta centrata la Champions, i compagni gliel’hanno promesso: faranno di tutto per fargli vincere la Scarpa d’Oro. In Italia giovedì si è già ripreso il trono: gol ...

