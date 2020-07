Un anno senza Mario Cerciello Rega, la vedova: “Avevamo appena coronato il nostro sogno” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Era la notte del 26 luglio 2019 quando il vicebrigadiere di Somma Vesuviana, Mario Cerciello Rega, veniva ucciso a Roma. Ad un anno di distanza da quel tragico avvenimento la vedova del carabiniere ricorda suo marito. «Sono distrutta – racconta Rosa Maria ai microfoni del Gr1 su Rai Radio1 – . Ogni giorno cerco di andare avanti come mi ha insegnato Mario. Lo porto sempre con me, la sua forza mi accompagna in queste giornate così difficili in cui non posso vivere con lui la vita che avevamo tanto atteso. Mario era un uomo speciale». «Un uomo – continua Rosa Maria – disponibile con gli altri, umile, onesto Mario incoraggiava tutti a fare bene il ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Noi difendiamo i pescatori, gli imprenditori e i lavoratori di #Lampedusa stufi di un’invasione senza precedenti, c… - matteosalvinimi : #Salvini: Non c'è nessun regalo. È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati,… - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - __hellobrother_ : RT @IR0NLANG: Esattamente un anno fa la Marvel decise di rilasciare questa scena tagliata. Ancora non riesco a guardarla senza piangere. h… - AdolfoCrotti : RT @fasulo_antonio: Valentino Rossi è il motociclismo. E senza Valentino non esiste il motociclismo. A 41 anni torna sul podio dopo un ann… -

Ultime Notizie dalla rete : anno senza Dall'anno senza estate alla tempesta del secolo swissinfo.ch Auto storiche in Piemonte, Regione: "Ai veicoli di oltre 40 anni libera circolazione senza move-in"

Parla l'assessore all'Ambiente Marnati: "Fra qualche giorno ci incontreremo con i partner dell'accordo del bacino padano, i colleghi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per decidere di posticipare ...

Bologna-Lecce, dalle 17.15 La Diretta le formazioni ufficiali

Sono 5 le gare consecutive senza vittoria per il Bologna di Sinisa Mihajlovic; ma peggiore ancora è il rendimento casalingo dei felsinei, che non vincono al Dall'Ara da 6 gare durante le quali hanno c ...

Parla l'assessore all'Ambiente Marnati: "Fra qualche giorno ci incontreremo con i partner dell'accordo del bacino padano, i colleghi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per decidere di posticipare ...Sono 5 le gare consecutive senza vittoria per il Bologna di Sinisa Mihajlovic; ma peggiore ancora è il rendimento casalingo dei felsinei, che non vincono al Dall'Ara da 6 gare durante le quali hanno c ...