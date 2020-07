UFFICIALE - Supercoppa italiana, il Napoli affronterà la Juve campione d'Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus, grazia alla vittoria sulla Sampdoria si è laureata campione d'Italia per il nono anno consecutivo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Supercoppa italiana, il Napoli affronterà la Juve campione d'Italia - Calcio_Casteddu : Si chiama #NikeFlight e sarà utilizzato per campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e campionato Primavera… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Nuovo pallone per la prossima stagione ?? #Nike Flight Serie A è il nuovo pallone ufficiale e… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Nike Flight Serie A, il pallone della stagione 2020/21: Nike Flight Serie A è il nuovo pallone… - TCFemminile : #Calciomercato Serie A: ?? UFFICIALE ?? Parisi al #Sassuolo Il @SassuoloUS comunica l'arrivo di Alice Parisi. La ce… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Supercoppa

Tutto Napoli

La Juventus, grazia alla vittoria sulla Sampdoria si è laureata campione d'Italia per il nono anno consecutivo. Il Napoli, vittorioso in Coppa Italia proprio ai danni degli uomini di Sarri, affronterà ...Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo o CR7, classe 1985, a 35 anni è la stella dell’attacco della Juventus con cui ha vinto il nono scudetto consecutivo e il capitan ...