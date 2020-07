UFFICIALE - Bollettino della Campania: +11 i positivi su poco più di 700 tamponi (Di domenica 26 luglio 2020) Sono 11 i positivi su 703 tamponi. A comunicarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con un messaggio su Facebook nel consueto appuntamento col Bollettino regionale riguardo l'emergenza Coronavirus. Leggi su tuttonapoli

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia ...Sono 21 i nuovi positivi in Campania, dopo le analisi su 2.434 tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Questi i dati forniti dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Salgono così a 4.901 le persone ...