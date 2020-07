Ucraina in lutto: morto medico della nazionale Anton Khudaev per coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) Una triste notizia colpisce il mondo del pallone, specie quello ucraino. Il medico della squadra nazionale e del Metalist Charkiv Anton Khudaev è morto all'età di 48 anni a causa del coronavirus. L'annuncio è arrivato dai canali ufficiali dell'Ucraina che ha voluto far sentire la propria vicinanza allo storico dottore.Ucraina in lutto: morto Anton Khudaev per coronaviruscaption id="attachment 997371" align="alignnone" width="570" Anton Khudaev (Ucraina facebook)/captionCome si legge anche in un posto pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale dell'Ucraina, il ... Leggi su itasportpress

Dopo 86 anni, il 24 luglio 2020, a santa Sofia, ex basilica cristiana di Istanbul, ritornata moschea, c’è stata la preghiera musulmana del venerdì: all’interno mille persone, molte altre migliaia al d ...

Ortodossia in «lutto» per Santa Sofia che diventa moschea

Nel giorno in cui a Istanbul si svolge la prima preghiera islamica nell’antica basilica cristiana di Santa Sofia, dopo la riconversione da museo a moschea avvenuta due settimane fa, il sito di informa ...

