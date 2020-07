TvLuna - Hysaj torna al top: ADL sta pensando di bloccare la sua cessione (Di domenica 26 luglio 2020) In tanti, suo procuratore in primis, negli ultimi mesi hanno ipotizzato un addio di Elseid Hysaj a fine stagione. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : TvLuna - Hysaj torna al top: ADL pensa di bloccare la sua cessione -

Ultime Notizie dalla rete : TvLuna Hysaj

AreaNapoli.it

In tanti, suo procuratore in primis, negli ultimi mesi hanno ipotizzato un addio di Elseid Hysaj a fine stagione. Secondo quanto raccontato da Carlo Alvino a TvLuna, invece, Aurelio De Laurentiis potr ...Carlo Alvino, giornalista, nel corso del suo intervento a Tv Luna, ha parlato del mercato in uscita del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista della redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, Ca ...