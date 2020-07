Tutti pazzi per l’oro: trailer, trama e cast del film con Matthew McConaughey (Di domenica 26 luglio 2020) Domenica 26 luglio alle 21.20 su Italia Uno va in onda l’action-comedy del 2008 Tutti pazzi per l’oro, diretto da Andy Tennant. Tutti pazzi per l’oro: trailer Tutti pazzi per l’oro: trama Ben Finnegan, detto Finn, è un cacciatore di tesori con l’ossessione per la ‘Dote della Regina’; per cercarla si è finaziariamente rovinato e allontanato dalla moglie Tess. Quando Tess decide di rifarsi una vita, Finn scopre qualcosa di fondamentale per la sua ricerca… Tutti pazzi per l’oro: cast Matthew McConaughey (True Detective, Contact, Amistad, Tropic Thunder, Dallas Buyers Club, Prima o poi mi sposo, Free ... Leggi su tvzap.kataweb

