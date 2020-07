Turismo, Coldiretti Luglio senza stranieri costa 3 miliardi (Di domenica 26 luglio 2020) Un mese di Luglio senza stranieri in vacanza in Italia costato oltre 3 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell alloggio e nell alimentazione, ma anche in settori come ... Leggi su gazzettadelsud

Un mese di luglio senza stranieri in vacanza in Italia è costato più di 3 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, divertimenti, s ...

FASE 3: COLDIRETTI PUGLIA, PRESENZE TRICOLORE IN AGRITURISMI PUGLIESI; MANCANO STRANIERI -150MLN EURO

Presenze tricolore negli agriturismi in Puglia, dove nelle campagne caratterizzate dalle splendide masserie gli italiani non rinunciano alle vacanze a luglio, a partire proprio dai vip, mentre i grand ...

Presenze tricolore negli agriturismi in Puglia, dove nelle campagne caratterizzate dalle splendide masserie gli italiani non rinunciano alle vacanze a luglio, a partire proprio dai vip, mentre i grand ...