Tre consigli per la nuova (possibile) proprietà del Parma (Di domenica 26 luglio 2020) Sono giorni vissuti con grande curiosità (forse mista ad ansia) quelli vissuti dai tifosi del Parma. "Colpa" delle notizie arrivate sul probabile passaggio di proprietà del club emiliano nelle mani del qatariota Hisham Saleh Al Hamad Al Mana. Il sopracitato sta per acquistare il 51% del pacchetto azionario del Parma per circa 63 milioni di euro (da versare in 5 anni) ed è pronto a far diventare quello gialloblù il primo controllato da una proprietà araba in Italia. Potrebbe essere una... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Tre consigli Tre consigli per la nuova (possibile) proprietà del Parma 90min Cagliari Udinese streaming, dove vederla: Sky o Dazn?

Cagliari Udinese streaming – Solo tre giornate alla fine di questo incredibile campionato che ha ben poco di aritmetico e tanto di inaspettato, per questo è consigliato non perdersi neppure un match d ...

MotoGp, il ritorno il Valentino Rossi sul podio dopo 15 mesi di astinenza

ROMA - Nella giornata in cui Fabio Qurtararo fa il Marc Marquez e bissa da dominatore la vittoria di domenica scorsa sul circuito di Jerez, torna sul podio Valentino Rossi, terzo, superato da Maverick ...

