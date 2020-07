Travolge tre adolescenti davanti a una gelateria e scappa: caccia al pirata (Di domenica 26 luglio 2020) Un automobilista che stava passando nella centrale piazza Matteotti a Melegnano, Milano,, oggi nel tardo pomeriggio, è salito sulla marciapiede davanti a una gelateria investendo tre minorenni che ... Leggi su leggo

Dopo aver perso il controllo della macchina, sale sul marciapiede e finisce contro tre ragazzini davanti ad una gelateria nel cuore di Melegnano. Poi scappa alla guida dell’auto con targa straniera se ...

L’incidente in centro a Melegnano

Travolge tre ragazzini fuori da una gelateria e fugge, caccia all’uomo.

