Tragedia choc a Roma, litiga con la fidanzatina e si butta dalla terrazza del Pincio: morto 21enne (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia a Roma, dove una ragazzo di appena 21 anni si è lanciato dalla terrazza del Pincio dopo aver litigato con la fidanzata, anche lei 21enne. E’ successo intorno alle 2:30 di questa notte, in viale Gabriele D’Annunzio: il giovane è morto sul colpo dopo essere precipitato per 15 metri. La fidanzata è immediatamente corsa in suo aiuto, ma il giovane era gravissimo: chiamati i soccorsi, il 21enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove è morto poco dopo. Sul posto, dopo la chiamata al NUE, sono arrivati oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri del nucleo radiomobile, seguiti dai colleghi di San Lorenzo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragedia choc a Roma, litiga con la fidanzatina e si butta dalla terrazza del Pincio: morto 21enne - NewSicilia : Choc alla #Fiera di #Catania: uomo in #codicerosso all'ospedale Cannizzaro. #Cronaca #Newsicilia - NewSicilia : Un finto #rapimento e una #tragedia: choc nella provincia di #Messina. #Cronaca #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia choc Tragedia choc a Roma, litiga con la fidanzatina e si butta dalla terrazza del Pincio: morto 21enne Il Corriere della Città Tragedia di Mykonos, il dolore per la morte di Carlotta Postato un video prima dell'incidente

PERUGIA - Carlotta è morta e il dolore è di chi resta. Il dolore e le domande. Sul perché lei, proprio lei, così solare e piena di vita, si interrogherà la sua famiglia per sempre. Sul come sia morta ...

Tragedia di Mykonos, rientrate a Perugia le amiche di Carlotta Martellini. In Grecia inchiesta sull'incidente

La tragedia, dunque, si è consumata nell’ultima notte di vacanza. (Terni in rete) Non ricordano molto, sono sotto choc le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne morta in un terribile incidente ...

PERUGIA - Carlotta è morta e il dolore è di chi resta. Il dolore e le domande. Sul perché lei, proprio lei, così solare e piena di vita, si interrogherà la sua famiglia per sempre. Sul come sia morta ...La tragedia, dunque, si è consumata nell’ultima notte di vacanza. (Terni in rete) Non ricordano molto, sono sotto choc le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne morta in un terribile incidente ...