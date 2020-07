Torino-Roma: probabili formazioni e TV (Di domenica 26 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio alle 21.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino ci sarà Torino-Roma, partita valida per la 37° giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata la Roma ha battuto in casa per 2 a 1 la Fiorentina, portandosi a +4 sul Milan e a +5 sul Napoli. I giallorossi hanno consolidato ancora di più il quinto posto in classifica, fondamentale in ottica Europa League. Il Torino ha ottenuto la salvezza matematica, pareggiando 1-1 contro l’ultima in classifica e già retrocessa Spal. Da segnalare il gran gol di Verdi che ha sbloccato il match, un sinistro a giro perfetto. I granata occupano attualmente la 16° posizione a quota 39 punti. Torino-Roma: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily

