Torino, nuovi striscioni contro Cairo sotto la sede del club granata – FOTO (Di domenica 26 luglio 2020) Clima teso sotto la sede del Toro dove è in corso un sit-in contro Urbano Cairo, presidente del club granata Continua la protesta dei tifosi del Toro contro il loro presidente, Urbano Cairo. sotto la sede del club granata, infatti, è in corso un sit-in di protesta di un gruppo di tifosi contro il numero uno del club. Diversi gli striscioni esposti che hanno un minimo comune denominatore: le dimissioni del capo di RCS e la vendita del club. Da qualche mese, ormai, la frattura tra società e tifosi è ormai insanabile ma il presidente del Toro non ha mai dato segnali di resa. Clima teso a ... Leggi su calcionews24

SkyTG24 : Coronavirus, in Piemonte 12 nuovi contagi e un decesso - marinabeccuti : Torino, nuovi striscioni di contestazione a Urbano Cairo - Torinogranatait : Torino, nuovi striscioni di contestazione a Urbano Cairo - francang1950 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Piemonte 12 nuovi contagi e un decesso - SkyTG24 : Coronavirus, in Piemonte 12 nuovi contagi e un decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuovi Interrotta la Metropolitana di Torino NonSoloContro Ivrea, Greta e il suo cento «Dopo il Botta a ingegneria fisica»

Diciotto anni, ha già superato il test di ammissione al Politecnico. Ama lo sport, correre, giocare a tennis, sciare e nuotare IVREA Greta Galletto, 18 anni, di Ivrea, 100 centesimi al Botta, liceo cl ...

La battaglia per l’ambiente «Biometano? No, grazie»

Assemblea dei cittadini a Mazzè, raccolta firme e un ordine del giorno in Regione Assente la sindaca di Caluso. Formia: «Fermeremo la costruzione dell’impianto» CALUSO Fa un passo avanti, mentre pros ...

Diciotto anni, ha già superato il test di ammissione al Politecnico. Ama lo sport, correre, giocare a tennis, sciare e nuotare IVREA Greta Galletto, 18 anni, di Ivrea, 100 centesimi al Botta, liceo cl ...Assemblea dei cittadini a Mazzè, raccolta firme e un ordine del giorno in Regione Assente la sindaca di Caluso. Formia: «Fermeremo la costruzione dell’impianto» CALUSO Fa un passo avanti, mentre pros ...