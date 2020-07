Torino, Longo: «Felice della salvezza. Futuro? Giusto fare valutazioni» (Di domenica 26 luglio 2020) Moreno Longo ha parlato al termine della sfida contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore del Torino Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Spal. PRESTAZIONE – «Il rammarico c’è sempre quando non vinci, nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato dovevamo chiuderla prima. Nei dieci minuti finali abbiamo sbagliato il tipo di lettura in un paio di circostanze. Far capire quanto è difficile portare a lottare una squadra come questa alla salvezza, costruita per altri obiettivo non è facile. E’ stato un grandissimo obiettivo che non era per nulla scontato. Abbiamo sicuramente momenti così ma era fondamentale raggiungere ... Leggi su calcionews24

